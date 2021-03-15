Москва, , 13:36 — REGNUM Временные ограничения введены на поставки в Россию продукции птицеводства из отдельных регионов Германии, Швеции и Чехии, неблагополучных по гриппу птиц. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба Россельхознадзора.

Ранее в этих странах зафиксировали вспышки птичьего гриппа. Ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции Россельхознадзор ввёл для обеспечения биологической безопасности, говорится в сообщении.

Временный запрет действует с 12 марта на поставки из района Швандорф в Баварии (ФРГ), лена Халланд в Швеции и Моравско-Силезского края в Чехии. Он распространяется на живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую мясную продукцию, корма и кормовые добавки для птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта такие ограничения ведомство ввело в отношении птицы и продукции птицеводства из других регионов Швеции и Чехии, а также из региона Италии.

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