Абу-Даби, , 15:15 — REGNUM За удобством электронного документооборота стоит одна из важнейших проблем — утечка данных. Особенно чувствительной к воровству данных является медицина, так как во многих странах информация о здоровье пациентов охраняется законом и не должна быть использована ни в коммерческих целях, ни в гонке за технологическое лидерство.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследование, проведенное группой быстрого реагирования международной компании Tenable, специализирующейся на кибербезопасности, показало, что в 2020 году была обнаружена утечка более 102 млн медицинских записей. За первые два месяца 2021 года уже было взломано почти 3 млн медицинских карт. Об этом сообщает информационный портал ОАЭ Gulf News 15 марта 2021 года.

«Поскольку пандемия COVID-19 продолжает создавать беспрецедентную нагрузку на инфраструктуру здравоохранения во всём мире, злоумышленники считают медицинские данные все более привлекательной целью, — объясняет Роди Куинлан, менеджер по реагированию в Tenable. — Эти атаки не исчезнут в ближайшее время, поэтому крайне важно, чтобы организации, особенно в секторе здравоохранения, понимали угрозы и располагали ресурсами, необходимыми для снижения своего киберриска».

Атаки на медицинские данные перестали вызывать удивление в условиях растущего спроса на технологии телемедицины и гонку за разработкой и распространением вакцин.

Если посмотреть на инструменты кибератак, то программы-вымогатели оказались наиболее распространёнными, на их долю пришлось 54,95% взломов. Например, программное обеспечение (ПО) под названием Ryuk чаще остальных появлялся в раскрытиях информации о взломах и составил 8,64% всех инцидентов со стороны программам-вымогателей. Известны также и такие ПО как Maze (6,17%), Conti (3,7%) и REvil / Sodinokibi (3,09%).

Исследование группы быстрого реагирования показало, что прямой вредоносной атаке ПО-вымогателей подверглись почти 12 млн электронных записей. Среди других основных каналов утечки данных были взлом электронной почты (фишинг) (21,16%), инсайдерские угрозы (7,17%) и незащищенные базы данных (3,75%).

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