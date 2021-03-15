Владикавказ, , 13:29 — REGNUM В Северной Осетии оказана помощь жильцам квартир, получивших разрушения при взрыве в супермаркете в городе Владикавказе. По поручению главы региона Вячеслава Битарова администрация столицы заменила в квартирах поврежденные стеклопакеты.

Напомним, здание торгового центра по улице Гагкаева в столице РСО-Алании, в котором находился супермаркет одной крупной торговой сети, а также ряд офисов и кабинетов, взорвалось 12 февраля 2021 года. При взрыве ударной волной были вынесены окна в соседних многоэтажных жилых домах.

К настоящему времени все разбитые стекла заменены на новые. Работы произведены в полном объеме, сообщили в администрации Владикавказа.

Ранее сообщалось, что ущерб владельцам жилья будет возмещен за счет виновника взрыва после установления причин происшествия.

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