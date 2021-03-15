Афины , , 14:52 — REGNUM Сотрудники Службы внутренних дел Сил безопасности Греции назначены Главным управлением полиции Греции для расследования всех жалоб в отношении полицейского произвола. Об этом сообщает AMNA 14 марта.

Обвинения в адрес полиции связаны с протестными событиями в городе Неа Смирни. Представители Службы внутренних дел Сил безопасности рассмотрят несколько инцидентов, начиная с избиения полицией человека на главной площади Неа-Смирни, которое привело к митингу протеста.

На данный момент рассмотрение началось по ряду обвинений в адрес сотрудников правоохранительных органов, а именно, по обвинению в том, что полицейский угрожал оружием протестующим; полицейский якобы переехал протестующего на мотоцикле; по подозрении в избиении полицейского в Неа Смирни был арестован невиновный; полицейские якобы избили задержанных в штаб-квартире полиции Аттики и др.

Кроме того, следственная служба также взяла на себя ответственность за официальное расследование ряда инцидентов и утверждений, в числе которых попавший на видеозапись эпизод, когда полицейский дает пощечину протестующей женщине.