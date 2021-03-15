Москва, , 13:29 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первого раунда плей-офф. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба организации.

Лучшим вратарём признан канадский голкипер ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале. Он дважды сыграл «на ноль» в четырёх матчах с финским «Йокеритом». А «Локомотив» победил в серии со счетом 4:0.

Лучшим защитником стал Андрей Сергеев из московского «Динамо». На его счету три гола и четыре результативные передачи в пяти матчах серии с «Северсталью». Причём в четвертой игре он сделал хет-трик, став вторым защитником в истории Кубка Гагарина, который забил три гола в одном матче.

Лучшим нападающим признан форвард «Металлурга» Николай Голдобин, который набрал 8 (5+3) очков в шести матчах с казахстанским «Барысом» и стал лучшим бомбардиром первого раунда.

Лучшим новичком назван белорусский форвард минского «Динамо» Алексей Протас. На его счету гол и три результативные передачи в пяти матчах против СКА, которому минский клуб проиграл в серии со счётом 1:4.