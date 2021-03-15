Чебоксары, , 13:28 — REGNUM Восемь спортсменов из Чувашии включены в список кандидатов на участие в Олимпийских Играх. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве спорта.

В «кандидатский» состав олимпийской сборной страны включены 1125 человек, в том числе восемь чувашских спортсменов. На участие в Играх претендуют легкоатлеты Татьяна Архипова, Алина Прокопьева (марафон), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Кирилл Фролов (спортивная ходьба), Вероника Чумикова, Евгения Захарченко (борцы вольного стиля), Владислав Поляшов и Елена Герасимова (спортивная гимнастика).

«Это хорошая новость для Чувашии. От себя лично отмечу, что очень рад за наших спортсменов. Они прикладывают много усилий, чтобы получить возможность поехать на Олимпийские игры и достойно представить нашу страну, несмотря на ограничения», — написал на своей странице в соцсетях глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 43 спортсменам и юниорам, которые входят в сборные команды России, будут выплачивать ежемесячные стипендии главы республики. Речь идёт о юниорах и взрослых спортсменах. Размер выплат составляет от 7,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

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