Пенза, , 14:19 — REGNUM Для старшеклассников в Пензенской области в связи с психологическими трудностями и учебной нагрузкой организуют пробную сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ), где бы полностью были воссозданы условия его проведения. Об этом 15 марта заявил губернатор Иван Белозерцев.

Психологическая помощь школьникам требует постоянного пристального внимания, порой дети замыкаются в себе, уходят в интернет, усиливается негатив и появляется суицидальное настроение, заметил глава области. Педагогам и руководителям школ необходимо иметь контакт с детьми и их родителями. Следует не терять бдительности и следить за состоянием ребенка, не пережимать с требованиями хороших оценок, иначе это может кончиться бедой, полагает Белозерцев.

Дети должны быть психологически готовы к этому испытанию и понимать, что к ним в обязательном порядке будут предъявляться довольно жесткие требования, но их реально выполнить. «Внимание на этой «тренировке» выпускникам уделять самое пристальное, кто дернулся за шпаргалкой — сразу удалять, так он поймет, что его и с настоящего экзамена выведут, чтобы потом никаких шпаргалок никто не писал и со сдачей ЕГЭ не «пролетел», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пензенской области Иван Белозерцев после задержания 16-летнего юноши, подозреваемого в подготовке к теракту, дал ряд поручений соответствующим ведомствам, в том числе усилить работу школьных психологов, которые должны выявлять предпосылки к конфликтам и иным опасным ситуациям в среде подростков, следить за их эмоциональным состоянием и анализировать возможные изменения в поведении учащихся.

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