Берлин, , 13:28 — REGNUM Европейский союз должен как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин от COVID-19 из России и КНР. Об этом 15 марта заявил премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ) Маркус Зедер.

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"В особенности касательно России и Китая нужно предпринять активные попытки получить вакцины, а также как можно скорее изучить их допуск», — сказал он в эфире телеканала N-TV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что регулятор может одобрить использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза не раньше мая.

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