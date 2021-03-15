Самара, , 13:37 — REGNUM 2,9 млрд рублей планируют направить на обновление теплосетей в Самаре. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что чиновники намерены начать готовить тепловые сети к зимнему периоду в конце апреля, сейчас же идет работа по согласованию реестра объектов. На замену теплосетей планируют направить 2,9 млрд рублей, что на один млрд больше, чем ранее предполагалось.

«Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в ценовую зону теплоснабжения, так называемую «альткотельную». Самара стала первым городом-миллионником, перешедшим на новую модель теплоснабжения», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, обновлять теплосети будут в тех местах, в которых были зафиксированы сложности в эксплуатации.

«Изначально планировалось направить на эти цели около 2 млрд рублей, теперь эта сумма выросла — на перекладку тепловых сетей выделяется около 3 млрд. Уверена, что такими темпами мы максимально приблизим город к безаварийным зимним сезонам», — передает ее слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Самаре планируют заменить более 65 км теплотрасс. В 2020 году было отремонтировано 32 км труб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре начала работать «горячая линия» по запуску отопления.

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