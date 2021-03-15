Салехард, , 13:27 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Из них шесть случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 29 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 15 марта 37 598 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 963 человека, 404 пациента с COVID-19 скончались.