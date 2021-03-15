Калуга, , 16:20 — REGNUM Экологии зафиксировали в Калужской области редкий вид чешуекрылых, который не отмечался в регионе с 1939 года. Обнаружить нового обитателя удалось благодаря работе по изучению биологического разнообразия, проводимой в рамках нацпроекта «Экология», сообщает 15 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, сатир дриада или бархатница дриада — дневная бабочка размером 28−35 мм. На её переднем крыле находятся два глазчатых пятна с голубым «зрачком». Эта бабочка распространена в Австрии, России, Швейцарии и других странах. На равнине она встречается на разнотравно-злаковых полянах и опушках лиственных лесов, часто в поймах рек, а в степной зоне предпочитает овраги и колки.

«До недавнего времени сатир дриада считался видом, исчезнувшим с территории региона, но в 2020 году удалось обнаружить его сразу в нескольких районах, в том числе в Жиздринском и Хвастовичском. Сейчас за данным видом будет вестись постоянное наблюдение. По его результатам мы примем решение о целесообразности включения его в Красную книгу Калужской области», — заявил руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

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