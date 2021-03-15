В Калужской области намерены включить в Красную книгу редкую бабочку
Калуга, 15 марта, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Экологии зафиксировали в Калужской области редкий вид чешуекрылых, который не отмечался в регионе с 1939 года. Обнаружить нового обитателя удалось благодаря работе по изучению биологического разнообразия, проводимой в рамках нацпроекта «Экология», сообщает 15 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.
По данным ведомства, сатир дриада или бархатница дриада — дневная бабочка размером 28−35 мм. На её переднем крыле находятся два глазчатых пятна с голубым «зрачком». Эта бабочка распространена в Австрии, России, Швейцарии и других странах. На равнине она встречается на разнотравно-злаковых полянах и опушках лиственных лесов, часто в поймах рек, а в степной зоне предпочитает овраги и колки.