Сыктывкар, 15 марта 2021, 13:26 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 64 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 23 случая, Воркуте — 15, Ухте — 11. Под медицинским наблюдением находятся 2692 человека.
Число летальных исходов выросло за сутки до 773 — двое ковид-пациентов скончались накануне, 14 марта.
Список переболевших COVID-19 за сутки пополнили 60 человек, всего с начлаа пандемии инфекцию перенесли 39 418 жителей республики.