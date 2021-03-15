Пекин, 15 марта 2021, 13:28 — REGNUM В сети появились снимки большого кроссовера GAC GS8 нового поколения — потенциального конкурента Toyota Land Cruiser Prado. Фотографии автомобиля размещены на сайте Autohome.

Кроссовер GAC GS8 нового поколения
Кроссовер GAC GS8 нового поколения
Autohome

Новинка будет иметь новый дизайн передней части кузова, а также иной капот и доработанную оптику. Также в новом авто изменится линия остекления и будут модернизированы бамперы. На корме задние фонари получат иную форму.

Стоит отметить, что новое поколение GS8 будет габаритнее Land Cruiser Prado, однако его размеры не сообщаются.

В качестве силового агрегата у модели двухлитровый 190-сильный турбированный движок, который передаёт крутящий момент на четыре колеса через новейшую восьмискоростную автоматическую трансмиссию. Также в моторной линейке автомобиля будет присутствовать гибридный силовой агрегат.

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в феврале 2021 года в КНР было реализовано 1 млн 156 тыс. новых автомобилей. Это в 4,1 раза больше, чем в феврале 2020 года.

Читайте также: Обнародованы фото кроссовера Genesis GV60