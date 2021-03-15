Пекин, , 13:28 — REGNUM В сети появились снимки большого кроссовера GAC GS8 нового поколения — потенциального конкурента Toyota Land Cruiser Prado. Фотографии автомобиля размещены на сайте Autohome.

Кроссовер GAC GS8 нового поколения Autohome

Новинка будет иметь новый дизайн передней части кузова, а также иной капот и доработанную оптику. Также в новом авто изменится линия остекления и будут модернизированы бамперы. На корме задние фонари получат иную форму.

Стоит отметить, что новое поколение GS8 будет габаритнее Land Cruiser Prado, однако его размеры не сообщаются.

В качестве силового агрегата у модели двухлитровый 190-сильный турбированный движок, который передаёт крутящий момент на четыре колеса через новейшую восьмискоростную автоматическую трансмиссию. Также в моторной линейке автомобиля будет присутствовать гибридный силовой агрегат.

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в феврале 2021 года в КНР было реализовано 1 млн 156 тыс. новых автомобилей. Это в 4,1 раза больше, чем в феврале 2020 года.

Читайте также: Обнародованы фото кроссовера Genesis GV60