Ташкент, , 13:26 — REGNUM В Ташкентской области Узбекистана 16 марта стартует первый этап акции «Зеленое будущее», в ходе этапа будет высажено более 500 широколиственных деревьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором акции является известный общественный деятель и журналист, основатель популярной интернет-группы Уят. уз Абу-Али Ниязматов.

По его словам, администрация группы в его лице недавно обратилась к новому хокиму (губернатору) Ташкентской области Даврону Хидоятову с инициативой увеличения зеленых насаждений в столичном регионе, которую хоким горячо поддержал.

Ниязматов сообщил, что на первом этапе акции будет высажено более 500 деревьев — в основном чинара и ясень, а также другие широколиственные деревья.

«Уверен, что будет много тех, кто внесет свой вклад в реализацию этой нужной для страны, здоровья людей инициативу. В условиях сухого, жаркого и пыльного климата, усугубленного Аральской трагедией, каждое дерево играет важную роль для экосистемы страны и, соответственно для жизни и здоровья граждан», подчеркнул Ниязматов.

Общественный деятель также сообщил, что «мы предварительно договорились с хокимом области Давроном Хидоятовым, который очень ратует за улучшение экологического фона, что деревья будут также активно высаживаться на голых горных склонах, что несомненно украсит горную местность, улучшит экологическую обстановку, деревья укрепят почву, что послужит профилактикой селей».

В акции примут участие представители Экологической партии Узбекистана, Госкомэкологии республики, руководство Ташкентского областного хокимията (администрации), общественность, СМИ и блогеры.

Как сообщалось ранее, жители Узбекистана возмущены массовой вырубкой деревьев ценных пород в Узбекистане для коммерческих целей.

Стволы чинар (платанов), дубов и других деревьев идут на нужды местной мебельной промышленности, а сучья — в регионы, где их используют для отопления, ввиду отсутствия там газа и центрального теплоснабжения.

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