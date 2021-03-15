Кострома, 15 марта, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Жительницу Владимирской области подозревают в мошенничестве с двухкомнатной квартирой костромички. Об этом со ссылкой на материалы регионального управления МВД сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Жильё

Потерпевшая сдала свою «двушку» в аренду. Квартиросъемщица объяснила, что готова заключить договор аренды, но для этого ей нужны копии паспорта владельца и документы на недвижимость. Договорившись о сумме залога и предоплате за первый месяц проживания, женщины расстались.

Не получив очередной платеж, арендодательница пришла с проверкой и обнаружила в своей квартире незнакомых людей, которые делали ремонт. Новые жильцы пояснили, что купили жилье вместе с техникой и мебелью и даже успели зарегистрироваться в квартире. Из договора купли-продажи следовало, что сделка зарегистрирована, часть суммы на покупку семья взяла в ипотеку и из средств материнского капитала.

Как выяснилось позднее, чужое жильё семье за 2,3 миллиона рублей продала лже-арендатор. Следствие считает, что провернуть сделку женщине удалось с помощью фальшивых документов и поддельной доверенности, оформленной за рубежом.

Известно, что ранее жительница Владимирской области была судима за аналогичную аферу, совершенную в Нижнем Новгороде. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Максимальная санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.

Также у правоохранителей есть информация, что подозреваемая могла быть причастна к незаконной продаже квартиры своего сына во Владимире и мошенничестве с жильём в Санкт-Петербурге. Эти факты правоохранители так же обещают проверить.