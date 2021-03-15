Москва, , 13:25 — REGNUM Парламентской ассамблее Совета Европы стоит обратить особое внимание на защиту здоровья европейских граждан. Об этом сегодня, 15 марта, в ходе встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что в настоящее время из-за недостаточно эффективной организации здравоохранение во многих европейских странах, многие граждане России, которые раньше с радостью ехали в Европу на работу, теперь бегут оттуда и делают «всё для того, чтобы попасть на лечение в Россию».

«Правильно было бы включить в повестку всё, что касается сохранения здоровья человека, его жизни, оказания помощи в ситуации пандемии», — заявил председатель Госдумы.

Володин считает целесообразным обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок. Он указал на наличие массы примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок.

«Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут её получить?» — поинтересовался Володин.

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«Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?» — заключил спикер Госдумы.

В свою очередь Хендрик Дамс отметил, что российскую вакцину «Спутник V» запросили в Европейском союзе. По его словам, соответствующее ведомство рассматривает эту возможность.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс находится в Москве с рабочим визитом, который продлится с 15 по 16 марта. В его планах — встречи со спикером Госдумы, а также председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.