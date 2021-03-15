Минск, 15 марта, 2021, 13:24 — ИА Регнум. «Священная война» — так называется вышедшая в начале 2021 года новая книга известных белорусских авторов — доктора философских наук Льва Криштаповича и руководителя витебской общественной организации «Русский дом» Андрея Геращенко. Содержание книги отражает авторские оценки широкого спектра актуальных проблем.

«Священная война». Лев Криштапович, Андрей Геращенко

В частности, на богатом фактическом материале авторы рассуждают об уроках Отечественных войн и противодействии фальсификациям истории. В интервью ИА REGNUM профессор Криштапович рассказал, почему именно сейчас важно не забывать об этих уроках и не идти на поводу у ревизионистов.

Ранее на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

В прошлом 2020 году широко отмечалось 75-летие Великой Победы. В нынешнем 2021 году будет отмечаться 80-летие нападения гитлеровской Германии на СССР, положившему начало Великой Отечественной войне. Выход книги связывает эти две даты.

«Название нашей книги из известной песни периода Великой Отечественной войны — гимна советского народа того периода. У нас была идея не просто повторить понятие «Священная война», но также актуализировать Великую Отечественную войну через это ключевое понятие — «священная», — рассказал Криштапович. — Война была священной, святой не в религиозном смысле, но как война нашего народа против фашизма, как вселенская битва добра со злом, справедливости с несправедливостью, истории с антиисторией, справедливости с несправедливостью. Потому что в Великой Отечественной войне произошло именно такое столкновение».

«Священная война». Оглавление

Философ уверен, что столкновение сторон было фундаментальным, ценностно-мировоззренческим. Решались вопросы не только свободы, но и права на жизнь.

«Фашизм в своей сущности — это выпадение из истории, навязывание человечеству антиисторического взгляда на развитие общества и в целом человечества, — отметил Криштапович. — в этом смысле фашизм — это явление античеловеческое».

По мнению профессора, Великая Отечественная война была «битвой нашего народа за историю человечества». Решались судьбы и других народов мира, и в принципе рода человеческого, уверен Криштапович.

«Великая Отечественная война — это узловой пункт нашей истории, всей нашей истории — начиная от Древнерусского государства и по сей день. Это ключевое событие, в котором проявилась сущность нашего человека, его природа. Проявилась приверженность нашего человека своим алтарям и очагам», — подчеркнул профессор.

«Великая Отечественная война — это манифестирование духа наших людей, духа наших народов, прежде всего — великороссов, белорусов и украинцев, духа нашей цивилизации. Не какой-то там абстрактной общечеловеческой цивилизации, а именно Русской цивилизации», — уточнил белорусский учёный.

Именно поэтому против сохранения исторической памяти ополчились «недруги наших народов» и местные ревизионисты, отметил профессор. Они сосредоточили своё внимание на ключевом событии нашей истории и вовсе не случайно навязывают ложное представление о Великой Отечественной войне.

«Дескать, ничего такого особенного не происходило. Дескать, обыкновенная война и на ней было всё то же, что и на предыдущих войнах. Дескать, выдавать Великую Отечественную войну за некое великое историческое событие нет никакой необходимости, — сказал профессор, оппонируя таким подходам. — На самом деле это попытка дискредитации Великой Отечественной войны, которая не имела себе равных, не имеет аналогий в прошлом. Поэтому идёт такая иезуитская фальсификация Великой Отечественной войны путём подмены нашей судьбоносной битвы со всеми бесчеловечными силами, подмены её Второй мировой войной. На этот аспект обычно не обращают внимания».

Отождествление Великой Отечественной войны со Второй мировой войной, по мнению профессора, неправомерно. Он считает этот проблемный вопрос фундаментальным.

«Потому что Великая Отечественная война отличается от Второй мировой войной принципиально, — пояснил Криштапович.

Вторая мировая война, как и Первая мировая война были схожи решением вопросов передела колоний, доминирования и тому подобного, тогда как «Великая Отечественная война решала судьбоносный вопрос человечества — вопрос спасения человеческого рода», считает философ.

Он также обратил внимание на принципиальное отличие ведения войны гитлеровской Германией на Восточном фронте. Криштапович напомнил, что накануне нападения на СССР Адольф Гитлер отменил все моральные и юридические ограничители для немецких солдат, позволив совершать те преступления, которые были запрещены военнослужащим Вермахта на западноевропейском театре военных действий.

«Перед нами стоял вопрос: быть нам или не быть в истории, остаться или исчезнуть. Поэтому Великая Отечественная война для нас священная война и битва совершенно другого масштаба — битва за спасение наших народов, битва за спасение человечества», — подчеркнул профессор.

Из этого следует недопустимость знака равенства между двумя войнами, хронологические рамки которых во многом совпадают, уверен белорусский учёный. По той же причине, отметил он, несостоятельны рассуждения ревизионистов в духе «а зачем было защищать Ленинград — отдали бы и сохранили жизни.

«Не могли не защищать, — уверен Криштапович. — Поскольку если бы не защищали, если бы мы не погибали — мы бы погибли все, нас бы не осталось. В этом заключается сущность Великой Отечественной войны».

Критикуя современных фальсификаторов истории, профессор обратил внимание: «Они рассматривают Великую Отечественную войну и пытаются её преподносить как, дескать, «уже прошлое», недостойное внимания. Они часто говорят: «Ай, зачем напоминать, люди хотят жить настоящим, будущим». И в этом большая фальсификация. Потому чтоВеликая Отечественная война — это аккумуляция нашей всей отечественной истории».

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, уверен учёный, является залогом позитивного будущего. Она позволяет сохранять присущие нашему народу ценности и принципы, которые также являются достоянием всего человечества.

«Это ценности свободы, справедливости, любви, дружбы. Они вековечны. Они не принадлежат только лишь какому-то отельному периоду истории человечества, не ограничиваются прошлым или настоящим. Они принадлежат всему временному циклу человеческой истории — прошлому, настоящему и будущему, — акцентировал внимание философ. — Поэтому Великая Отечественная война, её смысл, её значение — это и наше будущее. Трактующие её как «прошлое» закрывают будущее, препятствуют развитию наших народов».

Читайте новости сюжета: Бессмертный полк

«В Великой Отечественной войне защищалось то, что присуще природе человека — ценности добра, справедливости и свободы», — резюмировал доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.