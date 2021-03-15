Москва, , 13:24 — REGNUM Протесты, которые привели к гражданской войне в Сирии, изначально не предполагали даже политических требований, и были радикализированы в последствии. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«Если мы говорим о народе, который в первые дни этого восстания вышел на улицы — самые массовые в Даръа, — то там совершенно приземлённые требования были», — заявил Коц.

«Они, например, требовали, чтобы было меньше бюрократии, чтобы для того, чтобы поставить забор не надо было брать 50 разрешений, чтобы вырыть колодец — не брать 30 разрешений. Совершенно приземлённые были требования, они не хотели менять конституцию, не требовали Асада увести», — указал он.

Поэтому политические требования были навязаны уже извне.

«И то, что Асад поддался этим (политическим) требованиям, как мне кажется, было проявлением слабости. Это на Западе восприняли как проявление слабости и начали дальше накачивать оппозицию», — подчеркнул Коц.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.