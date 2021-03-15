Москва, 15 марта 2021, 13:23 — REGNUM На проведение капитального ремонта многоквартирных домов на полуострове Крым будут выделены дополнительные средства, сообщил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
По его словам, на реализацию госпрограммы будет дополнительно направлен 1 млрд рублей Республике Крым и 400 млн рублей Севастополю.
«С использованием этих денег будут отремонтированы не менее 130 домов, что позволит улучшить условия жизни людей», — пояснил Мишустин.
Глава правительства призвал проследить за качеством расходования средств.