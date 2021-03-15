Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Почти 40 тысяч заболевших COVID-19 жителей Ленинградской области получили бесплатные лекарства от ковида на общую сумму более 150 млн рублей. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Лекарства (препараты назначаются врачом для каждого пациента в отдельности) Елена Молчанова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За время пандемии в Ленинградской области 39,9 тыс. местных жителей, которые лечились от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии амбулаторно, получили бесплатные лекарства. На эти цели из федерального и регионального бюджета было выделено 150,2 млн рублей.

Так, на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения, которые выдаются всем зараженным коронавирусом, а также пациентам с внебольничными пневмониями и ОРВИ с неустановленной этиологией, в 2020 году из федерального бюджета Ленинградской области было направлено 109,3 млн рублей, в 2021 году на эти цели выделено 40,9 млн рублей.

«Комитет по здравоохранению региона к 15 марта заключил контракты на сумму 29,2 млн рублей, на стадии подписания — контракты на сумму порядка 10 млн рублей», — уточнили в комитете.

В настоящий момент медицинские учреждения области укомплектованы препаратами: остаток антибиотиков и гормональных препаратов — на полтора месяца, противовирусных лекарств — на два месяца, антикоагулянтов — на три месяца, жаропонижающих средств — на 3,5 месяца.

«В стационарах региона сформирован запас лекарств в объеме месячной потребности», — подчеркнули в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество заражений коронавирусом в Ленобласти превысило 38 тыс. случаев