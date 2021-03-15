Оренбург, , 13:22 — REGNUM В Оренбурге на Урале специалисты МКУ «БиОЗ» начали распиловку льда. Работы ведутся в районе автомобильного моста через реку, сообщает пресс-служба мэрии.

Распиловка льда осуществляется для безаварийного пропуска паводковых вод и исключению ледовых заторов.

Напомним, вскрытие Урала ото льда ожидается 10−15 апреля. Согласно предварительном прогнозу, уровень воды в Урале возле Оренбурга составит 500−600 см при норме 695 см.

По данным администраций Северного и Южного округов города, определены зоны возможного затопления, подготовлен перечень мероприятий по пропуску паводковых вод, проверено состояние техники и систем оповещения, установлены предупредительные знаки «Переход по льду запрещен», организованы места размещения жителей территорий возможного затопления. В округах намечены мероприятия по локализации талых вод.

В городе подготовлен 631 трап для обеспечения преодоления мест подтопления на придомовых территориях, 57 электрических погружных насосов, пять мотопомп и другая необходимая техника. Проводится проверка мест ожидаемого подтопления, предпринимаются меры для оперативного устранения заторов ливневых канализаций, проверена работоспособность заслонки защитной дамбы в поселке Кушкуль.

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