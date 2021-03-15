Мурманск, , 13:21 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 73 новых случая COVID-19, большинство из них в областном центре.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в Мурманске число заболевших пополнили 36 человек, в Североморске — 9, в Оленегорске — 7, в Мончегорске — пять. По три случая выявлены в Апатитах, Кольском и Кандалакшском районах, по два — в Ковдорском, Ловозерском и Печенгском районах, один случай зарегистрирован в Кировске. Всего на лечении с COVID-19 находится 281 человек.

Число лательных исходов ковид-пациентов выросло до 1020 — восемь человек скончались за последние сутки.