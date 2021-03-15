Киев, 15 марта 2021, 13:21 — REGNUM Власти Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не решатся провести масштабное наступление в Донбассе. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала TOPINFORM.
По его словам, демонстративные перемещения тяжёлой техники и жёсткая риторика властей Украины имеют несколько целей.
Погребинский отметил, что, нагнетая обстановку в Донбассе, власти Украины пытаются показать Западу, что готовы на всё, ради прекращения строительства международного газопровода.
Сорвать строительство «Северного потока — 2» возможно, если Украина спровоцирует военный конфликт в Донбассе и обвинит во всём Россию, считает эксперт, однако он сомневается, что власти Украины пойдут на такой риск.
Напомним, ранее Погребинский рассказал, что у Зеленского нет никаких шансов выиграть новые президентские выборы на Украине.
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