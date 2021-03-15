Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне продолжается борьба с колдунами и магами. На днях были задержаны еще две представительницы этого «профессионального» сообщества, за деньги оказывавшие «колдовские» услуги.

Как оказалось одна из «колдуний» работала учительницей обществознания и истории, а в свободное от основной работы время делала привороты и отвороты. Однако, когда ее незаконную деятельность разоблачили, она отказалась от нее, сославшись на неосозннаность своих поступков.

«Если я и делала что-то такое, это происходило бессознательно», — цитирует шарлатанку ИА «Чечня Сегодня».

С задержанными женщинами была проведена профилактическая беседа. Главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев напомнил гражданкам, что колдовство является крайне тяжким грехом в исламе. Задержанные раскаялись и пообещали прекратить свою деятельность.

Напомним, в Чечне борьба с колдовством ведется постоянно. Борьбу с магами объявил еще в 2013 году глава региона Рамзан Кадыров. Периодически на местных телеканалах демонстрируют видеокадры задержаний и публичного осуждения колдунов и их жертв, в числе которых оказывались и чиновники.

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