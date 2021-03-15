Владимир, , 13:19 — REGNUM Во Владимирской области 15 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 834 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 31 пациент, в том числе 57 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 944 человека.