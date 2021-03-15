Джакарта, , 13:18 — REGNUM Индонезийский поэт и автор Денни Джануар Али был назван первым лауреатом премии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области дипломатии 2021 года на церемонии открытия фестиваля писателей, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Денни Джануар Али получил награду за свои литературные работы в форме поэтических эссе на темы гуманности и дипломатии.

Посредством видео, отправленного из Индонезии, писатель выразил благодарность за награду.

Известно, что Денни Джануар Али был назван журналом TIME в 2015 году одним из 30 самых влиятельных в интернете людей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийской фармацевтической компании PT Bio Farma Хонести Бащир заявил, что компания произвела 20 млн доз вакцины против коронавируса.

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