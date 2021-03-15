Ташкент, , 13:18 — REGNUM Весенние каникулы в школах Узбекистана пройдут с 20 по 28 марта, сообщили 15 марта в телеграм-канале министерства народного образования республики.

Четвертая четверть начнется 29 марта. Запланированные на 20 марта уроки для старшеклассников перенесены в четвертую четверть.

Ранее министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало проект постановления президента, согласно которому в 2021 году планируется ввести четыре дополнительных выходных дня.

В марте жители Узбекистана отдохнут три дня подряд с 20 по 22.

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