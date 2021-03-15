Белград, , 13:18 — REGNUM Сербия в настоящее время больше похожа на место, где разворачиваются события посвящённого деятельности наркомафии сериала «Narcos», нежели на нормальную страну. Об этом заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич 12 марта во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

«Мы любим говорить «Косово — это Сербия», но я сказал бы, что «Сербия — это Косово». К сожалению, за последние восемь лет правления Сербской прогрессивной партии и Александра Вучича лично Сербия полностью криминализировалась и даже «косовизировалась», — заявил Гайич, намекнув на то, что южный сербский край снискал дурную славу «наркохаба» в Европе.

По словам эксперта, в Сербии уже некоторое время не угасает скандал вокруг борьбы с мафией. Гайич напомнил, что за последние несколько недель был арестован ряд лиц, в основном связанных с одной криминальной группировкой, которая занималась наркотрафиком и похищением людей, отметившись рядом жестоких убийств. «Эти убийства были сняты на камеру, и можно сказать, что они ничем не уступают зверствам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России)», — отметил политолог.

«Борьба против организованной преступности — это просто отлично, и было бы еще лучше, если бы эта группировка не имела очень серьезных связей с самим близким окружением президента. В нормальной стране если бы кто-то из семьи президента был не раз сфотографирован в компании преступников, этот президент давно бы уже подал в отставку. Но президент Сербии каждый раз, когда идет какая-то критика в его адрес, говорит об очередной попытке покушения, о том, что все ненавидят его семью и хотят оказать на него давление через нападки на неё, поскольку все знают, как она ему дорога. На главные вопросы по поводу того, замешана ли его семья в афере вокруг самой большой плантации марихуаны в Европе, ответа так и не последовало», — рассказал сербский эксперт.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич провел пресс-конференцию, во время которой продемонстрировал фотографии обезображенных трупов жертв одной из преступной группировки под руководством Велько Беливука.