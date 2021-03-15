Белгород, , 13:26 — REGNUM Недостатки, не позволяющие ввести в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты, обнаружены в 13 учреждениях в Белгородской области. На решение проблемы врио губернатора Вячеслав Гладков отвёл две недели, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе правительства региона.

В Белгородской области в 2020 году построили 13 ФАПов, до сих пор эти объекты не введены в эксплуатацию. В основном подрядчик не завершил внутреннюю отделку медицинских помещений и не благоустроил прилегающие территории.

«Необходимо устранить недочёты до 1 апреля. Мы обязаны строго контролировать сроки и качество выполнения работ. Наша задачи, чтобы все объекты, которые мы создаём, были качественными», — поручил врио губернатора.

В 2021 году в рамках федеральной программы обновления первичного медицинского звена в регионе построят ещё 14 ФАПов и один офис семейного врача.