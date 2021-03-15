Москва, , 13:16 — REGNUM Спрос на российскую вакцину «Спутник V» во всём мире велик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик ‑ и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Песков.

По его словам, над данным вопросом представители РФПИ работают «днём и ночью».

Песков также рассказал, что и по линии фонда, и по линии оперштаба президент РФ Владимир Путин получает ежедневные отчёты о состоянии дел — «с чётким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян».