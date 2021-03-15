Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Корабль небольшой судоходной компании в США вышел в первое после начала пандемии коронавирусной инфекции в стране плавание, сообщает 15 марта New York Post.

Прибрежный крейсер компании American Cruise Lines «Индепенденс» отправился с острова Амелия, штат Флорида, в семидневный рейс в Чарльстон, штат Южная Каролина. Возобновления судоходства удалось добиться благодаря тому, что принадлежащие компании суда довольно малы, в связи с чем руководству удалось обойти текущие директивы Центров по контролю за заболеваниями и контролем.

Так, на борту «Индепенденс», который обычно вмещает 100 пассажиров, ограничил свою вместимость 75%. Пассажиры и члены экипажа также должны дать отрицательный результат на коронавирус в течение четырех дней с момента прибытия на судно.

Возобновить морское сообщение планируют и в компании American Queen Steamboat Company, в распоряжении которой также имеются маломестные суда.