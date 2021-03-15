Сеул, , 13:20 — REGNUM В 2020 году Южная Корея привлекла $54,91 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

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По их словам, это первое снижение данного показателя за последние шесть лет. Известно, что объём инвестиций в сферы финансов и страхования сократился на 31,2%, в промышленность — на 31,2%, в недвижимость — на 3,8%.

Приток средств из США сократился на 4,2%, Каймановых островов — на 22%, Китая — на 27,9%, однако из Канады, напротив, вырос на 147,4%.

Эксперты отмечают, что в период с первого по третий квартал 2020 года объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи упал из-за пандемии коронавируса, однако в четвертом квартале восстановился благодаря распространению вакцины от COVID-19.

В четвертом квартале 2020 года объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи составил $17,4 млрд, что на 0,2% больше, чем в третьем квартале года.