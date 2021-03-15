Баку, , 13:18 — REGNUM На данный момент Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал армянской стороне всех военнопленных, которые оказались в плену в ходе недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 15 марта сообщил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как указал Байрамов, позиция Баку в вопросе о возвращении военнопленных — «очень открытая и ясная».

«Мы в соответствии с трехсторонним заявлением (от 9 ноября 2020 года) передали армянской стороне всех военнопленные, взятых во время военных действий (в Карабахе) и до их начала», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе военные учения начались в Азербайджане.