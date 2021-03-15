Архангельск, , 13:13 — REGNUM Директора пермской транспортной компании, зарегистрированной в Архангельске, обвиняют в неуплате 17 млн рублей налогов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, руководитель транспортной компании «Магистраль» включала в налоговые декларации ложные сведения и уклонилась от уплаты 17 млн рублей налогов. Средства должны были поступить в бюджет Архангельской области.

Обвиняемая частично возместила причиненный государству ущерб. Теперь предпринимателю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.