Пенза, , 14:17 — REGNUM Улицы Пензы, носящие имена космонавтов, приведут в порядок. Соответствующее поручение дал 15 марта губернатор Иван Белозерцев.

В текущем году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. «У Пензенской области тоже есть юбилейная дата — 10 лет исполняется полету нашего земляка, космонавта Александра Самокутяева. Нужно помнить нашу историю. Запланируйте на 12 апреля большое мероприятие с участием школьников, проработайте формат, предложите интересую программу», — поставил задачу губернатор.

Мэру областного центра Андрею Лузгину поручено также обратить особое внимание на улицы, названные в честь космонавтов — Гагарина, Терешковой, Титова, Беляева, Пацаева и заняться их благоустройством. Если потребуется, заменить таблички на домах, добавил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в апреле пройдет масштабное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Так, на 10 и 11 апреля запланировали велопробег «Поехали!» и Саратовский марафон «Звездный путь». В связи с областными соревнованиями и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время мероприятий ограничат движение автотранспорта через мост Саратов-Энгельс и на автоподъезде к месту приземления Юрия Гагарина (парк покорителей космоса в селе Терновка Энгельсского района).

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