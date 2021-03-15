Москва, , 13:13 — REGNUM Правительство РФ выделит средства на организацию водоснабжения на полуострове Крым, сообщил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Глава правительства напомнил, что в 2020 году началась реализация комплексного плана по организации водоснабжения, в который входит в том числе строительство инженерной инфраструктуры.

По его словам, по поручению президента Республике Крым будет направлено ещё почти 2,15 млрд рублей на эти цели, а городу Севастополь более 1,1 млрд рублей.

«Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения», — пояснил Мишустин.