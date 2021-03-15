Москва, , 13:12 — REGNUM Для рубля сегодняшний день 15 марта должен быть достаточно неплохим, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Цены на нефть застыли около $70 за баррель, стимулирование экономики США и вакцинация, проходящая во всем мире, будут поддерживать валюты развивающихся стран, к коим относится и Россия.

Дополнительным стимулом роста рубля относительно доллара и евро будет стартовавший налоговый период, который традиционно проходит при большом объеме покупки российской валюты.

Компаниям нужно уплачивать налоги на прибыль и НДС, некоторые акцизные сборы. Определенное положительное влияние в течение марта этот момент должен оказывать — повышается потребность в национальной валюте.

Из глобальных рисков для валюты на текущий момент самым явным представляется распродажа активов развивающихся стран из-за страхов инфляции в США и растущей доходности госбондов, а также опасений снижения скупки активов ФРС.

Если не произойдет каких-либо значимых политических или макроэкономических событий, то рубль будет торговаться в коридоре 73−73,60 относительно доллара и 87,30−88 — относительно евро.

При этом в фокусе нужно держать ближайшее заседание ФРС и инфляционные риски в США, а также планы Байдена по увеличению корпоративного налогообложения, новости по которому, вероятно, будут проскальзывать ежедневно.

Любой негатив может опустить рубль на 1−2% относительно ведущих валют. Поэтому представляется, что эта неделя будет проходить в диапазоне 73−75 рублей за доллар и 87−90 рублей за евро», — считает эксперт.

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