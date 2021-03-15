Кемерово, , 13:12 — REGNUM В Кемеровской области подведены промежуточные итоги внеплановой проверки канализационных колодцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».Напомним, что ранее в Кемеровской области после падения ребёнка в открытый канализационный колодец была назначена доследственная проверка.

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«В Кемерове в результате осмотра обнаружено 17 незакрытых колодцев. К настоящему моменту нарушения устранены. Три крышки люков оказались повреждены, их ремонт проведут до 31 марта. В Новокузнецке выявлено 57 нарушений, 15 из них — по обращениям граждан в социальных сетях. Сейчас все колодцы закрыты. В Междуреченске в ходе проверки обследовано 100% колодцев. Семь чугунных крышек и пять колодцев ливневой канализации оказались сломаны — их оперативно закрыли, в ближайшее время на их месте установят новые. По результатам проверки в Ижморском округе было выявлено одно нарушение — после очистки снега крышка колодца оказалась сдвинута. Нарушение уже устранили», — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что должностные лица, по вине которых оказался не закрыт колодец, куда провалился ребенок, привлечены к административной ответственности.