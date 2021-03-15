Афины , , 13:17 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1626 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 14 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Данные обновляются вечером.

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Общее количество выявленных случаев заражения в стране с 1 января 2020 года составляет 221 147.

Всего в больницах на ИВЛ в Греции находятся 564 пациента. Их средний возраст составляет 68 лет, а 83,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. Еще 1489 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

Кроме того, за последние 24 часа в больницы были госпитализированы 424 пациента с COVID-19, что на 4,5% меньше, чем сутками ранее.

В стране за сутки скончались от COVID-19 53 человека, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 7091. Из них 95,8% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет.