Москва, , 13:11 — REGNUM На сегодняшний день попытки политизации процесса вакцинации всего мира имеют место быть. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы видим, что, к сожалению, такие попытки [политизации] имеют место, мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, заявлений не очень удачных», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин всегда, с момента начала пандемии коронавируса, выступал «против политизации вакцинной тематики»: «Наша общая задача — как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию».

Песков также напомнил, что российский лидер выступает против того, чтобы эта тема становилась «инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что данные инсинуации в отношении российской вакцины «Спутник V» не останавливают «добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку».