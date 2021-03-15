Тайшет, Иркутская область, , 13:10 — REGNUM На полгода растянулась охота для двух мужчин из Тайшетского района Иркутской области. Как сообщает сегодня, 15 марта, региональное ГУ М МВД РФ, отец и сын отправились на охотничьи угодья ещё в октябре 2020 года.

Охотники МВД РФ по Иркутской области

В местности, в которой разыскивали мужчин, появилось много талой воды, поэтому ни снегоходы, ни другая техника помочь не могли. Тогда полицейские обратились к местному жителю, который хорошо знает район, и тот смог добраться до нужного зимовья на аэролодке.

Оказалось, что один из мужчин заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.

На аэролодке таежников доставили домой. Вот они стоят довольные. Мужчины поблагодарили всех, кто помог им выбраться и следил за их судьбой.