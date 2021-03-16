Ульяновск, , 06:19 — REGNUM Ульяновская область заняла 50 место в стране по качеству образования. Такие данные публикует Рособрнадзор, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ведомство представило рейтинг качества школьного образования, составленного на основе трёх ключевых критериев — результатов обучения, развития образовательной среды и эффективности управленческих механизмов в отрасли. По итогам анализа Ульяновская область оказалась на 50-м месте в стране и на 11-м месте среди регионов Приволжского федерального округа. Регион набрал 48,7 баллов из ста возможных (для сравнения: у Санкт-Петербурга, который стал лидером рейтинга, показатель составил 92,1 балла).

Что касается ключевых параметров, на основе которых сформирован рейтинг, то результаты обучения школьников в Ульяновской области оценены на 61,3 балла, за практикоориентированность получено 41,4 балла, за управление системой школьного образования — 43,5 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, оценивались результаты 2019 года. Итоги 2020 года не подводились. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область.