Москва, , 13:16 — REGNUM Государство Израиль обсуждает с Россией возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от нового коронавируса. Об этом директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр сообщил 15 марта на пресс-конференции в Москве.

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Он отметил, что для Израиля очень важны российские гости. Поэтому Россия обсуждается в числе стран, чьи сертификаты вакцинации могут быть признаны в Израиле.

Шкляр добавил, что израильские власти надеются летом возобновить приём иностранных туристов. Вероятно, это произойдёт в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Россию лидером среди европейских стран по числу людей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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