Уфа, , 13:12 — REGNUM Месячник по благоустройству дорог в Башкирии начнется с 26 апреля. Об этом 15 марта сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, из-за суровой зимы в республике асфальтовое покрытие дорог сохранилось намного лучше, чем в 2020 году, при этом повреждение асфальта во время таяния снега неизбежно. Дорожные подрядные компании уже готовы к ямочному ремонту, добавил он.

Жульков отметил, что 26 апреля начнется месячник по благоустройству автодорог региона. В этот период будет приведены в порядок повреждённые дороги и элементы обустройства. Одновременно с этим рабочие начнут работы по восстановлению дорожной разметки.

«Весна для наших дорожников — всегда очень болезненная история. На мой взгляд, за прошедшие годы мы кое-чему научились. Прошу вас чётко и организованно отработать сложный период», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе намерены построить «дорогу жизни».

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе намерены построить «дорогу жизни»