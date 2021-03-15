Москва, , 13:08 — REGNUM Решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации правильное, уверены 86% граждан. Придерживаются обратного мнения лишь 10%, приводит данные ВЦИОМ.

Главные причины правильности этого решения — Крым — это исконно русская земля, «наш» — 47%. Это волеизъявление крымчан (8%), связано с защитой национальных интересов (7%), восстановление исторической справедливости (6%).

По мнению 77% опрошенных, Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности России. После присоединения Крыма к России жизнь крымчан изменилась (70%), отмечают значительные изменения 51%.

Телефонный опрос по телефону проведен 10 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные чувства, которые испытывают граждане от вхождения Крыма и Севастополя в состав России — это гордость (48%) и восхищение (15%).

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