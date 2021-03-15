Кишинёв, , 13:08 — REGNUM Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелий Чокой 15 марта обсудили введение жёстких карантинных мер в республике для профилактики пандемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Сообщается, что Гречаная и Чокой обсудили меры, которые нужно проводить в сфере здравоохранения и в экономики с учетом критической эпидемиологической ситуации, сложившейся в республике.

«Обсуждалась возможность принятия и введения более жёстких ограничений, способных ограничить быстрое распространение вируса и смягчить воздействие пандемии на бизнес-среду и национальную экономику, без введения локдауна», — говорится в сообщении пресс-служба парламента республики.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время ухудшается эпидемиологическая ситуация, за прошедшую неделю был установлен антирекорд республики по числу умерших пациентов с COVID-19. Президент страны Майя Санду призывает ввести жесткий локдаун, но большинство парламента выступило против такой меры.

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