Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В центре Петербурга у Московского вокзала продают большое шестиэтажное здание. Об этом сообщает Российский аукционный дом, который проведет торги по поручению Росимущества.

Торги пройдут в рамках федеральной программы приватизации, на продажу выставлены 100% акций НИИ «ТЕСТ». Сейчас организация занимается управлением и сдачей в аренду собственной недвижимости.

Компании принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 4,2 тыс. кв. метров с земельным участком в 1,9 тыс. кв. метров на Лиговском проспекте, 56Б. Продать его попытаются за 179 млн рублей.

«Покупатель пакета акций фактически становится владельцем ликвидной недвижимости в центре Петербурга у Московского вокзала. В этом районе сконцентрированы основные туристические и деловые потоки, поэтому, по нашему мнению, для инвестора наиболее вероятный вариант использования — создание здесь современного офисного центра, гостиницы или апарт-комплекса», — считает руководитель департамента по приватизации РАД Григорий Начинкин.