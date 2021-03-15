Москва, 15 марта 2021, 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко уже обсудили кандидатуру нового секретаря Союзного государства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить, какую», — сказал Песков.

По его словам, кандидатура на данную должность официально ещё не назначена.

Песков также пообещал своевременно объявить о принятом решении.