Минск, , 13:05 — REGNUM Абсолютное большинство жителей Белоруссии выступают против радикальных реформ при внесении изменений в конституцию республики. Об этом 15 марта заявил председатель Палаты представителей Национального собрания страны Владимир Андрейченко.

По его словам, это подтверждает анализ тех предложений, которые поступили в ходе проведения диалоговых площадок и непосредственно в Палату представителей.

«Главный вывод — абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ», — сказал Андрейченко на встрече президента Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии, добавив, что люди поддерживают идею сохранения президентской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 15 марта, когда в Белоруссии отмечается День Конституции, в республике начинает работу комиссия по подготовке поправок в Основной закон страны. Об этом 15 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с членами конституционной комиссии в Минске.

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